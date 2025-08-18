電子レンジでナスの煮びたしを簡単に作る方法について、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、Xの公式アカウントで紹介しています。JA全農は「電子レンジでナスの煮びたしが作れます！」とXに投稿。作り方について、「ナスを切り、耐熱容器に入れごま油をかけて600Wで3分。その後、調味料（めんつゆ2倍濃縮大さじ3、みりん大さじ2、しょうゆ大さじ1、砂糖小さじ1、酢小さじ1、しょうがチューブ5センチ、水を足して計18