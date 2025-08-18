本拠地でパドレスに連勝米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でパドレスを6-0で下した。ミゲル・ロハス内野手は、首位攻防戦に連勝した後のロッカールームの様子を公開。「ブルーファミリー」との言葉が添えられた写真に、ファンから歓喜の声が上がった。負けられないパドレスとの首位攻防戦で完勝した。初回に3点、2回に2点奪って優位に立つと、4投手が相手打線を封じて6-0。ライバルに連勝した後、ロハスは