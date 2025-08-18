本拠地でパドレスに連勝

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でパドレスを6-0で下した。ミゲル・ロハス内野手は、首位攻防戦に連勝した後のロッカールームの様子を公開。「ブルーファミリー」との言葉が添えられた写真に、ファンから歓喜の声が上がった。

負けられないパドレスとの首位攻防戦で完勝した。初回に3点、2回に2点奪って優位に立つと、4投手が相手打線を封じて6-0。ライバルに連勝した後、ロハスは自身のインスタグラムのストーリー機能でロッカールームの様子を公開した。

「俺たちはチームじゃない、ブルーファミリー（青い家族）だ」との粋な言葉が添えられた写真。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の姿も確認できる。

米専門メディア「ドジャースビート」公式Xが、ロハスの写真を添付した上で「ドジャースにとって大きなシリーズ勝ち越し。幸せそうな男たちの集団」と投稿すると、米ファンからは様々な声が上がった。

「これ大好き」

「なんて写真だ。このチームの気質を多く物語っている」

「私たちのチーム」

「空気は変わりつつある」

また、日本人ファンからは「佐々木朗希はウォーリーを探せみたくなっとる」「大谷さんと由伸くんも 可愛く写ってる」「これまたええ写真やないかーい」などのコメントも寄せられた。

大谷はこの日、2打数1安打2四球だった。



（THE ANSWER編集部）