元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が16日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）に出演。コンビ解散後の違和感を語った。「ロンドンブーツ1号2号」は6月24日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）の生放送で解散を電撃発表し、話題を呼んだ。この日番組冒頭、MCの「麒麟」の川島明が「ようこそお越しくださいました！本日のゲスト、田村亮さんです」と歓迎すると、田村は「田村亮で