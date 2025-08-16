16日午後、安曇野市の衣料品販売店で、万引きをして逃げた女が、追いかけた店員の両腕を嚙むなどしてケガをさせ、現行犯逮捕されました。強盗致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは安曇野市に住む中国籍の派遣社員の女（34）です。警察によりますと女は、16日午後3時頃、安曇野市穂高の衣料品販売店で、男性用下着4点（販売価格2760円）を盗みました。店を出たところで女性店員に声をかけられて逃走。近くの路上で女性店員が取り