8月15日、King Gnu常田大希が自身のXを更新。近影を公開したが、そのヘアスタイルが話題となっている。常田は、《まじなんなんこれあってるん?》と困惑したコメントをポスト。その投稿には、トレンチコートを羽織った常田のショットが添えられていたが、髪形は、大きく逆三角形にかたどられた驚きのスタイルだった。「同日には、常田さんが監修を務め、ネイチャーラボが手がけるメンズケアブランド『マーロ（MARO）』の新商