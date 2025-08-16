8月15日、King Gnuの常田大希が自身のXを更新。近影を公開したが、そのヘアスタイルが話題となっている。

常田は、《まじなんなんこれあってるん?》と困惑したコメントをポスト。その投稿には、トレンチコートを羽織った常田のショットが添えられていたが、髪形は、大きく逆三角形にかたどられた驚きのスタイルだった。

「同日には、常田さんが監修を務め、ネイチャーラボが手がけるメンズケアブランド『マーロ（MARO）』の新商品“マーロ パーフェクトスタイリングジェル“シリーズが発売されました。今回のショットは、その商品のプロモーションとして独特なヘアスタイルを披露したものと思われます」（芸能プロ関係者）

本人も困惑するほどの仰天ビジュアルは、ファンも思わず反応。Xには、さまざまなコメントが寄せられていた。

《カミソリみたい》

《お好み焼きひっくり返すやつや》

《風呂の水滴取るやつじゃん》

独特の髪型が、いろいろな道具に見えるとファンの間では大盛り上がり。笑いを誘うビジュアルに、SNSは大喜利状態となっている。

「ヘアジェル商品の“自由に遊べる“というコンセプト同様、遊び心全開のスタイルになっていました。15日に公開されたブランドのキービジュアルでは、常田さんがほかにも9つの個性的なヘアスタイルを披露。すべて個性的な髪型で、かなり斬新なビジュアルです」（ファッション誌ライター）

そんな奇抜なスタイルは、常田の音楽へのクリエイティブさともリンクすると、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「彼が属する『King Gnu』の楽曲は、ほぼ常田さんが作詞作曲を務めています。父親がジャズ、母親がクラシックのピアノ演奏家という音楽一家という影響もあり、J-POPの枠にとらわれることなく、さまざまな音楽要素を組み合わせて、独自の世界観を作り上げています。

そんなとがった側面もある一方で、彼らの新曲『SO BAD』は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで2025年9月より開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングに決定しています。奇抜さとポップさを両立させる常田さんのクリエイティブさが、今回のヘアスタイルにも表れているのではないでしょうか」

音楽以外の分野でも、常田の創造力が今後も話題を呼びそうだ。