8月16日未明、愛知県豊田市でカモシカとみられる動物とバイクが衝突する事故があり、運転していた20歳の男性が死亡しました。16日午前3時45分ごろ、豊田市広幡町の猿投グリーンロードの下り線で、バイクがカモシカとみられる動物と衝突しました。この事故で、運転していた市内に住む専門学校生・大橋巧暉さん(20)が、胸などを強く打ち死亡しました。同乗していた20代の女性も重傷です。現場は猿投トンネルから