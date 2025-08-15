日本テレビ水卜麻美アナウンサー（2024年7月撮影）日刊スポーツ

「ZIP！」水卜麻美アナ、先輩の登場に号泣「感動しちゃった」

  • 水卜麻美アナが15日に生出演した「ZIP！」で突如、涙をこぼす一幕があった
  • この日、同番組の初代総合司会を務めた桝太一氏が約4年5カ月ぶりに出演
  • 桝氏が現体制の同番組を称賛すると「感動しちゃった」と涙をぬぐった
