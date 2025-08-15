11年ぶり出場の日本選手権で4強入り…浦安シニアを牽引した皆川将大8月1日から6日まで行われた「エイジェックカップ第53回日本リトルシニア日本選手権」で、11年ぶりに出場した浦安シニア（千葉）が4強入りを果たした。立役者の1人が最速138キロ右腕・皆川将大投手だ。救援登板した1回戦では制球を大きく乱したが、2回戦以降は復調。フォーム修正が奏功し、大会の優秀選手に選出された。皆川は身長179センチ、体重73キロの本格