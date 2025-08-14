元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏は、リヴァプールが今シーズンのプレミアリーグ優勝候補最有力だと考えているようだ。英『METRO』が報じている。昨シーズン、アルネ・スロット新体制ながらも圧巻の強さを発揮しプレミアリーグを制したリヴァプール。今夏の移籍市場では積極的な補強を行っており、フロリアン・ヴィルツ、ウーゴ・エキティケ、ジェレミー・フリンポン、ミロシュ・ケルケズらを獲得し、さらな