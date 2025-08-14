マ軍に加入したスアレスの強打が注目されている(C)Getty ImagesCBSスポーツは13日、今季のメジャーリーグのスラッガーコンビのランキングを特集した。各チームの2人の長距離砲に絞ってその長打力を査定。日本人選手では6位にカブスの鈴木誠也とピート・クローアームストロングが、そして3位に大谷翔平とフレディ・フリーマンのコンビがランクインした。【動画】吠えた！大谷翔平まるで映画のワンシーン…43号は右翼席へと消え