「なじむのは時間の問題」米CBSがメジャー30球団の強打者コンビをランキング、鈴木誠也は若きロマン砲と6位にランクイン、大谷はMVPコンビで3位、1位は大型トレードで誕生したマ軍のツインバズーカ砲

CBSスポーツは13日、今季のメジャーリーグのスラッガーコンビのランキングを特集した。各チームの2人の長距離砲に絞ってその長打力を査定。日本人選手では6位に カブス の 鈴木誠也 とピート・クローアームストロングが、そして3位に 大谷翔平 とフレディ・フリーマンのコンビがランクインした。

マ軍に加入したスアレスの強打が注目されている(C)Getty Images

もっとも3位という高い順位にしたのは、やはり大谷の存在が大きかったようだ。「フリーマンは14本塁打で長打率は・486。この位置にいるのは43本塁打で長打率.629の大谷のバットによるところが大きい」と高く評価した。

なお2人を上回る2位はフィリーズのカイル・シュワバーとブライス・ハーパーのコンビ。そして1位には、7月末のトレード期限を前に誕生したマリナーズのカル・ローリーとユジニオ・スアレスの2人を挙げた。

特にマリナーズの2人はローリーがメジャートップの45本塁打。スアレスはダイヤモンドバックスからの移籍でア、ナ両リーグにまたがるが、今季メジャー5位の37本塁打をかっ飛ばしている。

「スアレスは移籍後はまだ本来のパフォーマンスではないが、なじむのは時間の問題ではないか。8月中旬のこの時期に、このリストでマリナーズが1位にランクされるなんて、誰が想像しただろう」

積極補強によって誕生した夢のデュオをそう表現した。両リーグの本塁打王争いはいよいよ白熱してきた。1人ではなく2人のコンビで見た場合、どの組み合わせがメジャートップに輝くのか。さあ、いよいよ終盤戦だ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]