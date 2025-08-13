イギリス環境庁が主導して結成された国家干ばつ対策グループが、危機的な水不足に対処するため、各地で節水を呼びかけました。グループが示した節水方法に「古いメールや写真を削除する」というものがあり、本当に効果があるのかどうかが話題になっています。National Drought Group meets to address “nationally significant” water shortfall - GOV.UKhttps://www.gov.uk/government/news/national-drought-group-meets-to-ad