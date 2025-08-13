インドのチャッティースガル州バタパラで観覧車から落ちた女性が間一髪でゴンドラの底につかまり、空中９メートルで宙づりになり、何とか救出される動画がインスタグラムで話題になっている。インドメディア「ＮＤＴＶ」が１２日、報じた。女性が観覧車に乗っている際、バランスを崩し、ゴンドラから転落したが、運よくゴンドラの底につかまることができた。しかし、空中約９メートルに宙づりになってしまった。スタッフが安全