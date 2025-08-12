智弁和歌山、市立船橋が初戦で散った第107回全国高校野球選手権は12日の大会第7日を終えた。多くのドラマが高校野球ファンの胸を打ち、勢いよく勝ち進む学校がある一方で、敗退した高校の応援団が奏でる“魔曲”を惜しむ声も相次いでいる。8日には智弁和歌山が花巻東（岩手）に1-4で敗れた。同校といえば逆転を呼ぶ応援歌として球児を後押しする「ジョックロック」が有名。この夏も披露され、高校野球ファンを喜ばせたが、敗退