2022年、米ホワイトハウスで披露された肖像画を見るオバマ元大統領（左）とミシェル夫人（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米CNNテレビは11日までに、トランプ大統領がホワイトハウスの玄関ホールに飾られていたオバマ元大統領の肖像画を目立たない階段の壁に移動させたと報じた。米メディアによると、2代前までの大統領の肖像画は玄関ホールに飾るのが慣例。CNNはトランプ氏による政敵への侮辱行為だと伝えた。バイデン前