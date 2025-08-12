参院選惨敗を受け、石破茂総理総裁と執行部の責任を問う、自民党両院議員総会が8日に実施された。【映像】石破総理に自民党議員が苦言（実際の映像）「私どもとして、引き続き日本国に責任を持って参りますために、いろいろなご意見を承りたい」と、石破総理は改めて続投の意思を表明。地元に帰る議員が多いお盆近辺での開催に、執行部は出席者を減らす魂胆があったのではないかとの批判もあったが、党の国会議員と県連の代表