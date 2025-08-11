ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > あいみょんの左腕に入ったタトゥーが物議、根強い拒否反応「ダサく感… あいみょん 刺青・タトゥー 歌手・アーティスト エンタメ・芸能ニュース 女性自身 あいみょんの左腕に入ったタトゥーが物議、根強い拒否反応「ダサく感じる」 2025年8月11日 15時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと あいみょんが8日発売の雑誌の表紙を飾ったと「女性自身」が伝えた 左腕に入った「タトゥー」に、ネットでは拒否反応が出ているという スポーツ紙記者は「日本ではまだまだタトゥーへの風当たりは強い」と話す 記事を読む おすすめ記事 アンジェラ・アキ 息子に正体がバレた日…「アンジェラ・アキって何？ママってもしかして有名なの？」 2025年8月10日 19時40分 【電撃婚】二階堂ふみとカズレーザー“モテすぎる”二人の恋愛遍歴…過去には「カズ様一筋」現女子アナと六本木デートも 2025年8月10日 18時47分 中居正広氏 Ａ子さんと爍咤唯腺丱薀ぅ峇嫋洵瓩衝撃的なワケ お気に入りの裏返しか 2025年8月10日 5時0分 【甲子園】出場辞退の広陵に１回戦で敗れた旭川志峯・山本博幸監督 「何も感じないです」 2025年8月10日 15時8分 YOSHIKI 『ダンダダン』での“パクリ騒動”を急遽謝罪 ネットをがっかりさせた“三文字”とは 2025年8月10日 18時24分