お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、女優・二階堂ふみ（30）との電撃結婚を発表したお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）への嫉妬を爆発させた。クロちゃんは「カズレーザーずるいしん！！マジで、なんなのぉー」と絶叫。「ふみちゃーーーん！！！！」と二階堂に呼びかけていた。自身はバラエティ番組の企画で知り合った元タレントのリチさんと