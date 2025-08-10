スポニチスポニチアネックス

市長時代に公務員の退職金減額した橋下徹氏 妹一家は当時の教員だった

  • 橋下徹氏が9日の番組で、自身の妹が大阪市の教員だったと明かした
  • さらに、妹の夫も大阪市の教員で、夫の父母も大阪市の教員だったと告白
  • 「僕が全国で初めて、公務員退職金をカットしたんですよ」と回想した
