明石家さんまがＭＣを務めるフジテレビ系特番「明石家さんまと日本の社長」（フジテレビ系）が９日、放送され、「ニトリ」「ＳＨＯＷＲＯＯＭ」「白い恋人」など、有名企業の社長・会長たちが出演した。ニトリの創業者である似鳥昭雄会長（８１）は、「漢字書けたのが小学６年生だった」「（高校受験で）札幌の高校は全部落ちました」と告白。しかし、高校の校長と母親が「米一俵持ってきたら裏口から入れてあげる」と口約束し