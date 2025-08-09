オリックス・宮城大弥投手（２３）が８日、出場選手登録を抹消された。下半身のコンディション不良とみられ、大事を取って次回登板へ備えるもようだ。この日、仙台から大阪へ戻った宮城は「悔しい気持ちはあります。僕としては最速で戻るつもりでやっていきたい」と心境を打ち明けた。７日の楽天戦（楽天モバイル）は５回を２失点で降板。パ・リーグ相手に１４試合目で初めて、ＱＳ（先発で６回以上を投げ自責３以内）を達成で