ハクバ写真産業（ハクバ）は8月上旬に、ソニーのフルサイズセンサー搭載コンパクトデジタルカメラ「Cyber-shot RX1R III」専用の液晶保護フィルム「SONY Cyber-shot RX1R III / RX100 VII 専用 液晶保護フィルムIII」を発売した。価格は1970円。●全光線透過率95.6％の透明度SONY Cyber-shot RX1R III / RX100 VII 専用 液晶保護フィルムIIIは、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼付前よりも高い視認性を