この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぼく◒レシピ試作垢(@bokun_bokun)さんの投稿した朝顔のお写真です。夏の花といえば、朝顔を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。ぼくさんが息子さんの自由研究に付き合い朝顔を観察すると、驚きの色の変化が。観察して気づく身近な朝顔の秘密に、興味を掻き立てられる投稿です。 深夜～明け方、朝顔の色の変化がすごかった 夏の花