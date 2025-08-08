¡Öµð¿Í£²¡Ý£³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ëÇØÃæ¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï½Ð¤»¤¿¤¬¡¢¤¿¤À»Íµå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢»Íµå¤Ë¹Ô¤­Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Îºî¤êÊý¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤âÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£½é²ó¤ò¤ï¤º¤«£¶µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£Äã¤á¤Ëµå¤ò½¸¤á¡¢Æó²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÂ¼¾å¤ò²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¼è¤ë¤Ê¤É