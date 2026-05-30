お前はいいよな恵まれてて▶▶この作品を最初から読むある日、さまざまな人のもとへ届いた一通の招待状。それは「人の心を映す」という不思議なミュージアムへの案内でした。そこに展示されているのは、人生の歩みや大切な思い出、そして自分でも気づかなかった感情たち。訪れた人々は、自分自身の心と向き合うことになります。イラストレーター・あきばさやかさんによる創作コミック『自分ミュージアムへようこそ』をお
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