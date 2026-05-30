ノア３０日の後楽園大会の「ネオ・グローバルタッグリーグ２０２６」Ｂブロック公式戦で極悪軍「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のＯＺＡＷＡ（２９）、タダスケ（４０）組が、ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）、スタリオン・ロジャース（３５）組に敗北し、２連敗となった。この日ＯＺＡＷＡは公式戦で抗争を続ける稲村」の「ＳＵＮＳＥＴＴＥＲＳ」と激突。一進一退の攻防の中、ＯＺＡＷＡがドロップ