LGエレクトロニクス・ジャパンは、32:9ウルトラワイド曲面型の49インチディスプレイ「49U950A-W」を8月7日に発売した。価格はオープンで、店頭予想価格は230,000円前後の見込み。49U950A-W一般的な縦横比16：9のディスプレイと比べ横長となる「LG UltraWide Monitor」シリーズの新製品。49U950A-Wは解像度5,120×1,440で縦横比32:9となる49インチの曲面ディスプレイで、曲率は3800R。豊かな色彩で画像・映像を表示できるNano IPSパ