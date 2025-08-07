中国のコーヒーチェーンである瑞幸コーヒー（ラッキンコーヒー）が発表した2025年第2四半期の財務報告によると、同ブランドが発売したケールスリム野菜フルーツティーが、そのさっぱりとした喉越しと健康思考によって、急速に市場を席巻し、2週間で1120万杯を販売して、第2四半期の売れ筋商品となりました。ケールには「健康」というイメージがあり、中国食品市場で人気急上昇中です。2年前には卸売価格が1キロ1．6元（約33円）で