八洲電機＝異彩放つ上昇トレンド。きょうで７連騰を記録、昨年７月１７日につけた上場来高値を奪回した。日立系列の電気機器商社でトップライン、営業利益ともに堅調に拡大路線を走っている。ここ生成ＡＩの拡大を背景に国内でもＡＩサーバーに対するニーズが急増しており、データセンターの新設や増設の動きが加速する方向にある。同社はデータセンター向け特殊空調で実績が高く、同