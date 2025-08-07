ビートたけし（78）の兄で秋草学園短期大学学長、工学博士の北野大氏（83）が7日までに更新された元NHKのフリーアナウンサー武内陶子のインスタグラムに登場。満面の笑みで元気そうな姿を見せた。武内は北野氏と笑顔で並んだツーショットを掲載。「相変わらず笑顔が最高の北野大さんです。先生、お久しぶりでした！なんと83歳現役バリバリで、今も大学の学長さんです。学研TV「人生100年!大人カフェ」にきてくださったのですが、ト