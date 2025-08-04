海苔弁専門店『海苔弁 いちのや』で、アニメ『鬼滅の刃』のキャラクター竈門炭治郎（かまど・たんじろう）と鬼舞辻無惨（きぶつじ・むざん）を再現した弁当を2025年8月4日から販売している。※すべて価格は税込み公開8日で興収100億円突破！劇場版最新作が大ヒット中改めておさらいだが、『鬼滅の刃』は、『週刊少年ジャンプ』で2016年〜2020年まで連載された大人気漫画で、アニメは2019年から放送。主人公・竈門炭治郎が、鬼に