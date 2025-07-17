¸ÄÀ­Å¹¤¬½¸¤¦¾¦Å¹³¹¤Ë»û¼Ò¤äÊ¸²½¿Í¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤âÂ¿¤¤Ã«º¬Àé¡£¥Ñ¥¯¥ê¤ÈËËÄ¥¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÊÒ¼ê¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤Î¤â¡ý¤³¤³¤Ç¤ÏÇã¤¤¿©¤¤¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡õ¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÎÃæ¤ÇÁ¡ºÙ¤Ëº¹¤·°ú¤­¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸«»ö¡Øspiq¡Ê¥¹¥Ô¥¯¡Ë¡Ù¡÷Ã«Ãæ2024Ç¯2·î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢¤ª²Û»Ò¹¥¤­¤¬ÂçÃíÌÜ¡£¤­¤áºÙ¤«¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä²Ì¼Â´¶¤Î°ú¤­½Ð¤·Êý¤Ê¤É¤¬ÀäÌ¯¤Ç»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾Æ²Û»Ò¤ÎÃæ¤Ç