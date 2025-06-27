ドル安が優勢ドル円は２１日線を再び下回る＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル安が優勢となる中、ドル円も１４３円台に一時下落した。ＮＹ時間に入って下げ渋ったものの、本日の１４４．５０円付近に来ている２１日線を再び下回る動きとなっている。 中東情勢、貿易問題などへの警戒感が後退する中、市場は再び経済のファンダメンタルズに関心を移し始めている。ＦＲＢの利下げ期待や米上院で審議中の大型減税