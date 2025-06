2025年6月13日、イスラエル軍がイランへの空爆を開始したことが明らかとなりました。攻撃はイランの核関連施設を狙ったものであり、イスラエルではイランによる報復に備え、非常事態宣言が発令されています。Israel strikes Iran, explosions in Tehran, Rubio says no US involvement or assistance | CNNhttps://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl?t=1749777865291Israeli military c