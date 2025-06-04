J1セレッソ大阪―清水エスパルス1日に行われたサッカーJ1セレッソ大阪―清水エスパルスの試合後、海外移籍でチームを去るC大阪FW北野颯太が客席の少年ファンへ突如取った行動に反響が寄せられた。実況席も「絶対忘れないでしょうね」と絶賛。ネット上のファンからも「こういうの泣ける」「こりゃ素敵」と、熱視線が送られている。粋な振る舞いだった。本拠地で4-2の快勝後、選手たちがピッチを回って客席のファンへ挨拶。20