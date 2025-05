by Shujianyang中国が2021年から運用している宇宙ステーション「天宮」で、これまで見つかったことがない細菌が見つかり、宇宙ステーションの名称にちなんで「Niallia tiangongensis(ニアリア・ティアンゴンエンシス)」と名付けられました。Niallia tiangongensis sp. nov., isolated from the China Space Station | Microbiology Societyhttps://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/10.1099/ijsem.0.006693Unkn