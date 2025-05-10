´Ú¹ñÈþ½÷¤Î´Ý¤¤¤ª¿¬¤ò¥á¥¤¥¯½ÐÍè¤ë¥Ç¥Ë¥à²°¤µ¤ó¤¬´Ú¹ñ¥½¥¦¥ëÃÏ²¼Å´3¹æÀþ¿·º»(¥·¥ó¥µ)±Ø¡¢8ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ¤Ç7Ê¬¤Û¤É¤Î°ÌÃÖ¡£¥«¥í¥¹¥­¥ë¤«¤é¤â¤¹¤°¤Î¾ì½ê¡£¤Þ¤ÀÆüËÜ¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÊý¤¬Âô»³Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¦¥¨¥¢¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¥àÀìÌçÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¥Ç¥Ë¥à¤Ë¹ç¤ï¤¹¥«¥Ã¥È¥½ー¤Ê¤É¤âÍ­¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥È¥ë¥½ー¤¬