ディープフェイクなど非合意の性的画像を迅速に削除することを目的とした法案「Take It Down Act(テイク・イット・ダウン法)」が409対2の賛成多数で下院を通過し、後はドナルド・トランプ大統領の署名を待つのみとなりました。この法案について、子どもを守ることになるという賛成意見と、不当な検閲を招く恐れがあるという反対意見の両方が挙がっています。Take It Down Act heads to Trump’s desk | The Vergehttps://www.theve