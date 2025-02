Appleのティム・クックCEOが2025年2月14日(金)に自身のX(旧Twitter)アカウントを更新し、2025年2月19日(水)に何らかの新製品を発表予定であることを明らかにしました。Get ready to meet the newest member of the family.Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu— Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025クックCEOは「新しいファミリーに会う準備をしよう。2月19日水曜日。#AppleLaunch」と投稿