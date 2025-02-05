2月5日で40歳を迎えるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド。サウジアラビアのアル・ナスルでゴールを量産しているが、FIFAワールドカップでプレーするのは2026年大会が最後になるはず。ただ、『A Bola』によれば、ロナウド最後の雄姿がポルトガル国内で見られないかもしれないという。現時点で、ポルトガルでは2026年Ｗ杯のテレビ放送が保証されていないのだ。入札の締め切りは昨年11月19日だったが、FIFAに全て却下された