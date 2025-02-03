ピザチェーン『ピザハット』が、期間・数量限定で、消費者に“ド級のインパクト”を与える新商品を売り出した。「豚ハット 濃厚背脂醤油ラーメンピザ」は、背脂とニンニクを豪快にトッピング。濃厚醤油豚骨スープベースの“ラーメンピザ”だ。 jQuery(function () { jQuery("#swiper67a092f32686c").attr("style", ""); setTimeout(function () {