「冬になると風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症が流行する」ということは多くの人が体感的に知っていますが、感染症が冬に流行する理由まではわからないという人もいるかもしれません。科学系メディアのLive Scienceが、「一体なぜ冬になると感染症が流行するのか?」という疑問について解説しています。Why are you more likely to catch a cold in winter? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/health/viru