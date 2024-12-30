º£·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFËêÌîÃÒ¾Ï¤Î°úÂà»î¹ç¡£ºÊ¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î¹âÍüÎ×¤µ¤ó¤âPK¥­¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥­¥Ã¥¯¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤ò¶á¤¯¤·¤Æ½³¤êÄ¾¤·¤¿2ËÜÌÜ¤Ï¸«»ö¤ËÀ®¸ù¡ª¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ËêÌî¤Ï¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹âÍüÎ×¤µ¤ó¤ÎPKÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹âÍü¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤«¤é¡ÖPK¤ò¤É¤Á¤é¤âº¸Â¦¤Ë½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×