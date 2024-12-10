◆ データで振り返る！メジャー日本人選手の2024年▼ 第6回・松井裕樹ゴジラ、リトルに続く“第三の松井”がついにメジャーの舞台に立った。かつて夏の甲子園で大会新記録となる1試合（9回）22奪三振をマークした松井裕樹である。楽天で通算236セーブを挙げた左腕は、昨季オフに海外FA権を行使。5年総額2800万ドル（当時のレートで約40億円）でパドレスと契約を交わした。174センチ、74キロと投手としてかなりコンパクトな松
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 佐々木希 夫に静かなる復讐か
- 2. じゃい 眠る美穂さんと対面し涙
- 3. 女性と子2人が住宅で死亡 心中か
- 4. プロ酷評 期待外れの秋ドラマ4選
- 5. 「THE W」決勝3組の下ネタに賛否
- 6. THE W 美貌に注目集まった女芸人
- 7. 三木谷氏「経団連終わってる」
- 8. 岐阜の給食無償化 財源巡り賛否
- 9. ノベルティのクリアファイル24枚を盗んだうえ店長をけがさせたか 女(56)を逮捕 名古屋市
- 10. THE W 新女王のガチ指摘に反響
- 1. 女性と子2人が住宅で死亡 心中か
- 2. 岐阜の給食無償化 財源巡り賛否
- 3. ノベルティのクリアファイル24枚を盗んだうえ店長をけがさせたか 女(56)を逮捕 名古屋市
- 4. 「Suicaエリア」2027年春すべて統合へ 改札タッチ廃止や後払いも視野 4年後は“サブスク乗車”も!? 今後Suicaが超進化
- 5. 踏切で自殺偽装か 被害者に念書
- 6. 大きな地震数カ月置き 経験ない
- 7. 救急車が衝突し炎上 居眠りか
- 8. 【速報】犯人は中2階の浴室の窓から侵入・逃走した可能性 “比較的若い男”の犯行か 4人殺害の世田谷一家殺害事件で警視庁が遺留品など公開
- 9. 重さ1トンの下敷き 作業員死亡
- 10. 大型クルーズ船 4日間も足止め
- 1. ハンバーグ生焼けか 人気店物議
- 2. パーカー発言作家 まさかの告知
- 3. SNSに告発者の私的情報か 兵庫
- 4. がんリスク上昇? 定番食材に警告
- 5. 教え子に性暴行 卑劣すぎる手口
- 6. 韓の戒厳より日本怖い 反響多数
- 7. ひたちなか市の殺人事件 男逮捕
- 8. 立民の柳沢氏 元アナにパワハラ?
- 9. パーカー騒動 堀江氏らに私見か
- 10. 義妹夫婦が突然訪問 言葉に驚き
- 1. アサド政権が崩壊 露に大打撃
- 2. タイでマッサージ受けた歌手死亡
- 3. 有名俳優の不倫疑惑 元妻が反応
- 4. アサド政権 刑務所には幼い子も
- 5. 竹島奪還のチャンス 韓国で反発
- 6. アサド氏の高級車の動画が拡散
- 7. ウとの戦争「目標達成は間近」露
- 8. 戒厳令が直撃 韓国の年末止まる
- 9. 家に居付いた巨大グモ 手乗りに
- 10. アサド氏の亡命 プーチン氏決断
- 1. 日本生命 過去最大級のM&Aか
- 2. 脱毛大手が破産 返金難しい状況
- 3. 冬ボーナス94万円 喜べない理由
- 4. JR東 期間限定フリーパス発売へ
- 5. 予定ガラガラ 旧札幌ドーム窮地
- 6. 本当に兵庫恐ろしい TBS番組物議
- 7. アリシア社員 10日破産知り解雇
- 8. 災害時の「見える化」セブン公開
- 9. 石破氏が「税金取りすぎ」に言及
- 10. エステ業界の倒産、過去最多に
- 1. 新型「iPhone SE」名SEの予感
- 2. 基板好きにはたまらない！バイナリ時計で時間も分かる「サーキットボードのライブ壁紙（Free）」【Androidアプリ】
- 3. 無料で「特許図面ポスター」のデータをダウンロードできるサイト「Free Iconic Patent Art」
- 4. モバイルSuica コード決済追加
- 5. 算数や計算が苦手な対話型チャットAIに数学的推論を正しく行わせるには途中のステップをチェックしながら訓練するのがよいとOpenAIが提案
- 6. JR東日本、整備作業中の事故をVRで疑似体験 - 新たな安全教育の導入
- 7. Metaの大規模言語モデル「LLaMA」がChatGPTを再現できる可能性があるとさまざまなチャットAI用言語モデルのベンチマーク測定で判明
- 8. Meta Quest 3は価格7万4800円で2023年秋登場、前世代機のQuest 2からどんな進化を遂げたのか？
- 9. OpenAI公開 動画生成AI「Sora」
- 10. 歴代プレステ 可愛いガチャに
- 11. 広島弁でiPadのプロモーションをする動画が面白すぎ 「あんた中国新聞見るじゃろ？」
- 12. [Point of View]Vol.64 Autodesk University Japan 2014開催！
- 13. 機能を選んで安くできるスマホ
- 14. うつぶせでのPC操作や読書が超楽ちんな低反発素材うつぶせ寝クッション販売開始
- 15. JPRSと電力系通信事業7社、大規模災害時のネット利用の実証研究
- 16. ソフトバンク、災害時の家族の情報やSOS共有もできる「みまもりマップ」発表
- 17. 電気ショックで寝坊防ぐデバイス
- 18. 「艦これ」Android版の操作感は
- 19. Apple Pay&おサイフケータイの差
- 20. 「うちのタマ」がイケメンや美少女で擬人化！ケモミミキャラが10人の新プロジェクト始動
- 1. 中山さんに憧れ 女優に心配の声
- 2. ソトがヤ軍に求めた条項にX呆れ
- 3. 古閑美保 再婚&出産していた
- 4. 大谷 妻の誕生日に大サプライズ
- 5. 金村氏 田中将大に激推しの球団
- 6. 大谷の契約 かなりのバーゲンか
- 7. ド軍FAの32歳が突然削除 憶測も
- 8. マー君はプライド邪魔して退団か
- 9. 小笠原のポスティング申請受理
- 10. 大幅ダウンのヤク小川「悔しい」
- 1. 佐々木希 夫に静かなる復讐か
- 2. じゃい 眠る美穂さんと対面し涙
- 3. プロ酷評 期待外れの秋ドラマ4選
- 4. 「THE W」決勝3組の下ネタに賛否
- 5. THE W 美貌に注目集まった女芸人
- 6. 三木谷氏「経団連終わってる」
- 7. THE W 新女王のガチ指摘に反響
- 8. ドリカム中村の苦言 GLAY再評価
- 9. 蒼井優 芸能プロの社長辞任か
- 10. フジ占い番組で誤情報 広報謝罪
- 1. ユニクロ 幻のアウターが復刻
- 2. 値下げ中 無印防寒品でQOL爆上げ
- 3. 「肌が老ける」NGな生活習慣
- 4. 妊娠中に風邪 怠けと夫から批判
- 5. 「不倫くらい我慢しろ」夫に反撃
- 6. 海外旅行で大喧嘩 空港で破局
- 7. 美容師が使うシャンプーの名品は
- 8. まだマンション? 見下すも一転
- 9. 0歳児が脳梗塞 絶望に襲われた母
- 10. 夫の不倫 義家族に伝えた結果