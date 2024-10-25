ポンドドル1.3000付けきれずも高値圏=ＮＹ為替 ロンドン市場からの上昇傾向が続くポンドドルは1ポンド＝1.2999ドルまで上昇。1.3000を付けきれずも調整は限定的で高値圏推移が続いている。 GBPUSD1.2989