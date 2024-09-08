シンガーソングライターの竹内まりやが、9月8日に放送されたラジオ番組「Volkswagen DRIVING WITH YOU」（J-WAVE）に出演。ドライブのときに聞く音楽について語った。女優・歌手の生田絵梨花がナビゲーターを務める同番組にゲスト出演した竹内。生田の主演ドラマ「素晴らしき哉、先生！」（朝日放送・テレビ朝日系）の主題歌に、竹内のニューシングル「歌を贈ろう」が起用されている縁で、今回のゲスト出演が実現した。ドライブを