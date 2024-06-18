運転免許証「2つの4桁の暗証番号」覚えている？いつ使う？運転免許証のICチップの導入にともなって暗証番号が設定されるようになりました。その暗証番号は、あまり使う機会がありませんが、どのようなときに役に立つのでしょうか。運転免許証に埋め込まれた「謎のチップ」何の意味があるのか？運転免許証の新規交付や更新の際に、自分で4桁の暗証番号を2つ設定したことを覚えている人もいるかもしれません。【画像】これが