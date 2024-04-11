丸亀製麺は4月16日から、冬の間販売を休止していた「丸亀シェイクうどん」の販売を再開する。【関連記事】丸亀製麺、3月12日「焼きたて牛すきごぼ天ぶっかけうどん」「山盛りあさりうどん」発売、一部店舗では「うま辛担々うどん」発売再開にともない、新商品「よくばりシェイクうどん」「鶏から塩レモンシェイクうどん」「ピリ辛 油淋鶏(ユーリンチー)シェイクうどん」の全3種の販売も開始する。各商品は、テイクアウト専用でサイ